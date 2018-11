Sampdoria, continua la caccia a Emmers

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Xian Emmers, centrocampista centrale classe '99, l'avventura in Serie B potrebbe durare appena un anno, o forse anche meno. Il calciatore della Cremonese, ma di proprietà dell'Inter, è infatti un pensiero fisso, come riporta Tuttosport, della Sampdoria di Marco Giampaolo che potrebbe decidere di prenderlo indipendentemente dalla trattativa per il trasferimento di Joachim Andersen in nerazzurro. Emmers è infatti una delle pedine messe sul tavolo dai nerazzurri per arrivare al centrale danese.