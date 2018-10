Sampdoria corsara: 1-0 a Bergamo, decide Tonelli. Atalanta in crisi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sampdoria corsara a Bergamo: 1-0 sull'Atalanta, decide Tonelli al 76'

La Sampdoria beffa l'Atalanta: visti i due legni orobici nel primo tempo, l'1-0 esterno dei liguri si potrebbe raccontare anche così, ma sarebbe una lettura parziale. Decide Tonelli, bravo a battere Gollini di testa a un quarto d'ora dalla fine, approfittando del corner battuto da Ramirez e soprattutto della morbida marcatura avversaria. La squadra di Gasperini ha tenuto il pallino del gioco per gran parte della gara, ma non è riuscita a concretizzare la mole di palloni costruiti, sbattendo anche sui legni con Zapata e Gomez nel primo tempo. Sampdoria più in palla a livello fisico sulla distanza e soprattutto più concreta. Con questo risultato i ragazzi di Giampaolo restano in piena zona Europa, mentre il filotto senza vittorie in campionato della Dea arriva a sette gare (unica vittoria alla prima in casa col Frosinone).

VIVA IL TREQUARTISTA -

Sia Gasperini che Giampaolo scelgono il trequartista: da un lato Pasalic, dall'altro Caprari. Con schieramenti diversi, però, abituali per entrambe le compagini: nell'Atalanta 3-4-1-2 con Castagne che si adatta sulla corsia sinistra del centrocampo, nella Samp 4-3-1-2 con Praet arretrato sulla linea mediana e Tonelli-Andersen a formare la coppia centrale in difesa.

A BERGAMO CI SI DIVERTE -

Il tempo di prendersi le misure e iniziano i fuochi d'artificio: scavallato il ventesimo senza grandi occasioni, Andersen di testa impegna Gollini che si distende e dice no. Tempo un minuto, palla gol clamorosa sul piede di Hateboer, che a un passo dalla linea di porta sparacchia alto. Finisce sul palo, poco prima della mezz'ora, il gol di testa di Duvan Zapata, molto cercato dai compagni: il colombiano è parecchio lento quando si tratta di girarsi in area (prima della zuccata aveva ricevuto un paio di palloni invitanti ma sprecati), ma agli avversari non conviene cercare il duello fisico.

LEGNO ANCHE PER GOMEZ, 0-0 AL 45' -

Col passare del tempo l'Atalanta conquista il possesso territoriale e dieci minuti dopo il palo colpito da Zapata anche Gomez cerca gloria personale con una bella azione: la palla, però, finisce sul palo esterno alla sinistra di Audero. Il resto del primo tempo è caratterizzato dal forcing orobico, che però non porta i suoi frutti. All'intervallo, di una partita peraltro divertente, si va sullo 0-0.

L'ATALANTA HA UN PROBLEMA COL GOL -

L'incapacità della squadra bergamasca di tradurre in gol la mole di gioco creata si fa palese e pesante nella ripresa: la palla è quasi sempre appannaggio dei ragazzi di Gasperini, che però falliscono l'obiettivo principale del gioco. Cioè buttare la palla in rete. C'è da superare un Audero attento e anche la difesa della Samp fa il suo (provvidenziale Murru su Zapata), ma per 20 minuti buoni l'Atalanta manovra in lungo e in largo senza più avvicinarsi a sbloccare la partita. Gasp cerca di svegliare i suoi: a cavallo dell'ora di gioco fuori prima Pasalic e poi Zapata, dentro Ilicic e Barrow.

LA SAMPDORIA NO -

La beffa era nell'aria e infatti arriva puntuale al 76': calcio d'angolo per la Samp, dalla bandierina fa Ramirez. "Trenino" Andersen-Tonelli, l'ex Empoli è del tutto dimenticato dalla difesa orobica: stacca e incorna con grande facilità, Gollini non può fare nulla e i liguri passano in vantaggio. È la dura legge del gol, e Rigoni guarda maliconico dalla panchina: esclusa la prima di campionato contro il Frosinone, l'Atalanta non ha mai segnato senza l'argentino ex Zenit in campo. Sarà un caso.

ULTIME SPERANZE PER LA DEA -

Incassato lo svantaggio e senza più cambi, l'Atalanta cerca in tutti i modi di riversarsi nell'ìarea avversaria, ma fatica a costruire pericoli. L'unico concreto arriva nell'extra time con Barrow che serve Toloi al limite dell'area. Gran botta mancina da fuori, ancora attento Audero che salva il risultato e di fatto porta a casa la vittoria.

Il tabellino

ATALANTA-SAMPDORIA 0-1 (76' Tonelli)

Ammoniti: 46' De Roon, 89' Ilicic nell'Atalanta; 30' Andersen, 50' Praet, 77' Linetty, 91' Barreto nella Sampdoria.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Masiello (dal 24' Mancini), Toloi, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic (dal 57' Ilicic); Zapata (dal 66' Barrow), Gomez. Allenatore: Gasperini.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty (dall'83' Barreto); Caprari (dal 60' Ramirez); Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo.