Sampdoria, da Meré a Murru: il punto su tutte le trattative in entrata

Schick già passato al J Medical per le visite mediche con la Juventus, Skriniar ad un passo dall'inter e Bruno Fernandes pronto al ritorno a casa in Portogallo: tante le trattative di mercato con protagonista in uscita la Sampdoria di Massimo Ferrero, in queste ore attivissima però anche per quanto riguarda le operazioni in entrata. Dalla difesa all'attacco, tanti i nomi caldi in casa Samp, con i dirigenti blucerchiati in settimana a Milano per discutere i possibili arrivi a Genova. Parendo dalla fascia sinistra, il Doria ha deciso che sarà Nicola Murru il rinforzo per la zona del campo che tanto quest'anno ha dato pensieri a Marco Giampaolo: chiusura della trattativa per il terzino sinistro prevista per l'inizio della settimana ormai alle porte.

Contatti continui tra i dirigenti dei due club e agente del ragazzo Alessandro Lucci che sta limando le ultime distanze per concludere l'affare. La richiesta iniziale dei sardi era di 12 milioni di euro, si chiuderà per 6-7 milioni più l'inserimento dei cartellini di Luca Cigarini e Vasco Regini. Dalla fascia sinistra a quella destra, il nome caldo è quello di Silvan Widmer dell'Udinese: per il terzino destro classe '93 c'è stato un incontro con i bianconeri: la richiesta è di 10 milioni, la Sampdoria vorrebbe inserire Jacopo Sala per abbassare il costo dell'operazione, in settimana possibili nuovi sviluppi. Con Skriniar ormai diretto a Milano sponda nerazzurra, tre i nomi sondati per un posto libero in mezzo alla difesa: il primo sulla lista degli uomini di mercato blucerchiati è quello di Vlad Iulian Chiriches del Napoli, profilo per il quale a spingere molto è l'allenatore Marco Giampaolo.

La società, intanto, sta lavorando anche a soluzioni straniere: Jorge Merè dello Sporting Gijon e Mauricio Lemos del Las Palmas i difensori osservati. Il primo è un giovane spagnolo, classe '97 e già nel giro dell'Under 17 con 12 presenze ed un gol; il secondo, invece, è un classe '95 sul quale c'è anche la Roma. Sondaggio per la difesa anche per Omar Colley, difensore centrale classe '92 del Genk. Dalla ormai famosa linea a quattro di Giampaolo alla trequarti, è Josip Iličič il candidato numero uno a sostituire il partente Bruno Fernandes: la società blucerchiata ha individuato nel calciatore della Fiorentina il profilo ideale per sostituire Fernandes, pronto a tornare a casa in Portogallo allo Sporting Lisbona, ed ha avanzato una nuova proposta al club viola. In attacco, dopo la partenza di Schick ad arrivare in blucerchiato - all'interno dell'affare Skriniar - sarà l'ex attaccante del Pescara Gianluca Caprari, con il responsabile dell'area tecnica blucerchiata Daniele Pradè, il ds Carlo Osti e l'avvocato Antonio Romei che hanno incontrato rispettivamente l'agente del ragazzo e il ds dell'Inter (proprietaria del cartellino del centravanti) per discutere dell'operazione ormai in chiusura.