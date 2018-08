Sampdoria, dal Brasile: Dodò entra nel mirino del Corinthians

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da 1news.com.br, il Corinthians starebbe seriamente pensando a entrare in trattativa con la dirigenza blucerchiata per il terzino sinistro Dodò. Pare che infatti l’attuale titolare in quel ruolo, Danilo Avelar, non stia offrendo prestazioni all’altezza delle aspettative: sul brasiliano, dato in prestito al Santos fino al 31 dicembre, non sembra esserci l'intenzione del club paulista di effettuare il riscatto.