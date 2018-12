Sampdoria, dall'Inghilterra: tre fondi si muovono per l'acquisto del club

© foto di Federico Gaetano

Negli ultimi mesi, racconta Il Secolo XIX, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rifiutato diverse proposte di acquisto del club. Ultimamente però il numero uno del club avrebbe abbassato le proprie pretese, arrivando a chiedere 100 milioni per cedere la società. E da Londra sarebbero arrivate richieste da parte di tre gruppi: uno indiano con Ciro Ferrara come referente, uno americano e uno di Abu Dhabi (tutti con sedi in Inghilterra). Nei prossimi mesi, si legge, potrebbero arrivare importanti novità in tal senso.