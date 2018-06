Sampdoria, dopo Colley occhi su Emmers. Sfida al Chievo partita

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Sampdoria punta due giocatori per dare il la al proprio mercato in entrata: vicino l'arrivo di Omar Colley, del Genk, ma Ferrero vuole anche un rinforzo a centrocampo e nelle ultime ore è tornato alla carica con l'Inter per il classe '99 Xian Emmers, recentemente blindato dai nerazzurri fino al 2022. Il belga quest'anno ha accumulato 25 presenze con cinque gol e sette assist con la Primavera nerazzurra e piace parecchio anche al Chievo, riferisce oggi la Gazzetta dello Sport.