Sampdoria, ecco Ilicic. Oggi incontro decisivo con la Fiorentina

Sampdoria protagonista di mercato a Milano. Dalla Fiorentina, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è in arrivo Josip Ilicic: oggi ci sarà un incontro per chiudere (sui 5 milioni) e il trequartista sloveno siglerà un triennale con opzione per il quarto anno.