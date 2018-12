Sampdoria, Ekdal: "Vogliamo l'Europa. Possiamo farcela"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Sampdoria, Albin Ekdal, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Giochiamo bene e le percentuali così alte di possesso palla lo confermano. Contro il Parma abbiamo creato tanto, avremmo voluto far gol anche nel primo tempo, e ripensandoci la vittoria poteva essere più ampia. Ma, alla fine, è importante avere giocato bene e, soprattutto, come vogliamo noi. Ora puntiamo a ripeterci ad Empoli. Il livello in Serie A è cresciuto, il gioco è più veloce, i ritmi più alti, almeno così la vedo io. Va detto che sono arrivato in un club molto forte, pure io mi accorgo quotidianamente di crescere durante gli allenamenti. Giampaolo? Sapevo quanto fosse bravo sulla tattica, e lo sta confermando. Ha le idee chiare, proviamo a capire la sua idea di calcio che non è sempre facile. Ma quando ci riusciamo, giochiamo partite come quella contro il Parma. La classifica? Aspettiamo maggio, ma il nostro obiettivo è arrivare il più in alto possibile, in Europa. Qui ci sono tre squadre superiori a tutte le altre (Juventus, Napoli, Inter, n.d.r.) ed altre 6-7 che si giocano un posto nelle coppe. Siamo fra quelle".