Sampdoria, Ferrari: "Non ha funzionato nulla, voltiamo subito pagina"

© foto di Federico Gaetano

Probabilmente non se l’era immaginato così il suo ritorno a Crotone. Gian Marco Ferrari ha rimesso piede in Calabria per la prima volta dopo l’impresa-salvezza dello scorso anno. In quel campionato lo “Scida” fu per lui luogo di tante soddisfazioni, oggi invece gli ha regalato solo delusioni con la maglia della Sampdoria: "Voltiamo immediatamente pagina, pensiamo alla prossima. Purtroppo non ha funzionato nulla, a cominciare dall’atteggiamento. Sapevamo che non sarebbe stato facile affrontare il Crotone, ma gli abbiamo spianato la strada", ha detto al sito ufficiale blucerchiato.