Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ha parlato dell'episodio dubbio del rigore di Ronaldo: "Non ho ancora rivisto le immagini – dice il numero 25 al sito ufficiale del cub -, ma la mia sensazione è di avere il braccio lungo il corpo. La mano era attaccata e la palla mi è rimbalzata addosso, tutto è successo troppo veloce. Abbiamo fatto un’ottima gara, facendo il nostro gioco perfino qui, in casa della capolista. Sono soddisfatto della mia prestazione e ringrazio il mister per la fiducia. Avremmo meritato il 2-2, peccato".