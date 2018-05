Sampdoria, Ferrero: "Torreira andrà via. Giampaolo è confermato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato dei progetti futuri del club blucerchiato: "Pradé, Osti e Giampaolo mi hanno rovinato. Ho dovuto mettere mano al portafogli per far restare il mister, sono tutti confermati. Io non sono un intenditore di calcio, sono un dottore e faccio delle analisi: la squadra va rafforzata ed è quello che farò. Torreira? Non posso tenere nessuno contro la sua volontà: è il momento che spicchi il volo. Gli altri, invece, rimarranno tutti, da Praet a Zapata. La Samp è un club importante, che aiuta i calciatori nella crescita e poi li manda a giocare in squadre importanti. Mancini CT? È una scelta giusta, ponderata, efficace ed efficiente. Il Mancio è sempre il Mancio".