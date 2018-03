Sampdoria, Ferrero: "Torreira richiesto anche all'estero, è un fuoriclasse"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è intervenuto a Premium Sport: "Skriniar ceduto a basso prezzo? Non sono un uomo di rimpianti, vado avanti: mai guardare indietro. Ho capito che il calcio è femmina, è bugiardo, è bello come Dio ha fatto Eva e qualcun altro il calcio".

Torreira dove va? Dove gli pare, ovviamente dare moneta e vedere cammello. Non ci sono più i dubloni ma i soldoni. Lo vogliono tante squadre, è un fuoriclasse. Ci abbiamo creduto, l'ho preso quando nessuno lo conosceva al Pescara. Dissi a Romei: lo voglio. Lo abbiamo comprato. Nella vita ci vuole anche coraggio e siamo felici".

E' vero che è stato richiesto da Napoli e Inter? "Anche altri club esteri importanti, ma non è questo il momento di parlare di mercato. Ora pensiamo all'Inter".

Continua a crescere la Sampdoria? "Il passo importante è davanti gli occhi di tutti: ho pensato prima di fare le stalle, avendo buoni fantini coi cavalli. Parlo degli spogliatoi, abbiamo tremila ragazzini. Sono ambizioso, fosse per me li terrei tutti, ma i giocatori sono venuti qui perché la Samp è un club di eccellenza, fortunato come il suo presidente, e becca giocatori che poi vanno nei grandissimi club. L'anno scorso ho speso 70 milioni: quello che tolgo metto".

Avete un'idea di calcio ben precisa? "Certo che sì, Vi dico una cosa: quando prendemmo Viviano mi dissero, è bravissimo ma rotto. Non capivo niente, ho parlato con lui dieci minuti e mi ha convinto e non ho sbagliato, perché è un lavoratore e poi para anche i rigori".

Praet e Linetty sono stati richiesti? "A me chiedono tutti, ma non parlo con nessuno. Sono gli altri che mi chiamano...".