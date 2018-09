L'analisi a trecentosessanta gradi dei problemi della nostra Nazionale: nel corso del TMW News si parla delle nuove difficoltà degli azzurri di Mancini. E dell'incapacità di fare passi avanti. Nel corso di questa edizione spazio anche all'intervista a Claudio Nassi, ex ds di Fiorentina...

TMW News - Processo alla Nazionale. Per ora solo passi indietro

L'Italia di Mancini: la crisi parte dalla bacheca. Zero tituli per troppi

Milan e Juve, Tuchel non rinuncia a Rabiot: "È essenziale per il PSG"

Milan, il sogno per la regia è Leandro Paredes dello Zenit

Juve, per Marcelo la dirigenza vuole sfruttare la strategia CR7

TOP NEWS Ore 17 - L'Inter non molla Modric. Milan, sogno Paredes

Frosinone-Palermo, i ciociari non rischiano la A: penalizzazione in arrivo

CONI, no ai ripescaggi col parere contrario del presidente Frattini

Frattini: "Serie B resta a 19 squadre. Non condivido la decisione"

Under 21, gol di Dimarco: Italia-Albania 1-0 al 45'. Infortunio per Cutrone

CONI, è arrivata la decisione: B a 19: ma non finisce qui

Sassuolo, Boateng: "Tornato in Italia per la pasta. Sono più disciplinato"

Bernardeschi: "Juve favorita per la vittoria della Champions League"

Serie A, live dai campi - Juve, rientrano i nazionali. Perotti in gruppo

Processo alla Nazionale. Per ora solo passi indietro

Negli scorsi giorni i dirigenti della Sampdoria hanno incontrato l'entourage di Praet per parlare del rinnovo di contratto. Il giocatore belga potrebbe presto firmare fino al giugno del 2023 con Ferrero che vorrebbe contestualmente anche alzare la clausola rescissoria che è attualmente ferma a 'soli' 26 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy