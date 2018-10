Sampdoria, Ferrero vuole blindare Giampaolo: si lavora al rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Giampaolo e la Sampdoria, avanti insieme. Come si legge sulle pagine de Il Secolo XIX il rapporto fra il tecnico blucerchiato ed il presidente Massimo Ferrero è ottimo, per questo il numero uno della Samp starebbe pensando al rinnovo del tecnico. Il contratto di Giampaolo scadrà nel 2020, ma non è escluso che da inizio 2019, la Samp possa valutare un prolungamento per non andare incontro all'ultima stagione con il contratto in scadenza.