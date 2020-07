Sampdoria, Gabbiadini: "50 gol in Serie A bel traguardo, voglio continuare"

L’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini è intervenuto ai microfoni di Samp TV al termine del match vinto oggi contro la SPAL che lo ha visto segnare il 50esimo gol in Serie A: “Era quello che volevamo: dare continuità al risultato di Lecce e ci siamo riusciti. Fare 50 gol in Serie A è un bel traguardo, voglio continuare. A proposito, mancano 8 giornate e non bisogna mollare. Abbiamo fatto un passo avanti, ma bisogna lottare con il coltello tra i denti. Mercoledì sera, nella mia Bergamo, dovremo fare una partita super. Affrontiamo la squadra più in forma, sarà difficilissimo ma ci proveremo”, ha concluso.