Sampdoria-Genoa, le formazioni: Ranieri schiera La Gumina, Shomurodov-Scamacca dal 1'

Secondo derby del mese di novembre a Genova. Alle 17 Sampdoria e Genoa si sfideranno per il valido per il quarto turno di Coppa Italia. Claudio Ranieri cambia molto rispetto all’ultima sfida di campionato non potendo contare su Quagliarella, Colley e Keita. In porta c’è Audero con Bereszynski, Yoshida, Tonelli e Augello in difesa. A centrocampo non c’è Ekdal ma Adrien Silva con Leris e Verre sulle corsie laterali mentre in attacco La Gumina è innescato da Verre. Diverse assenze anche nel Genoa con Perin, Criscito, Cassata e Biraschi ai box a cui si sono aggiunti due assenti dell’ultima ora come Czyborra e Behrami alle prese con problemi gastrointestinali. In porta c’è Marchetti con Goldaniga, Zapata e Bani in difesa. In cabina di regia c’è Rovella con Sturaro e Zajc ai lati mentre sugli esterni spazio a Ghiglione e Pellegrini. In attacco Scamacca fa coppia con Shomurodov.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Adrien Silva, Thorsby; Leris, Verre, Jankto; La Gumina.

Genoa (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Zajc, Pellegrini; Shomurodov, Scamacca. Allenatore: Rolando Maran.