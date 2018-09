Sampdoria, Giampaolo: "Caprari disponibile. Saponara, recupero ok"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato anche delle condizioni di Saponara e Caprari: "Il recupero di Riccardo sta procedendo in quello che è la riabilitazione del recupero. Sta lavorando bene in campo con il prof. Borino. Il nostro staff tecnico sta facendo il massimo per darcelo il prima possibile. Caprari? E' rientrato in gruppo ieri, si è allenato questa mattina. E' convocato e disponibile".