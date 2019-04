Sampdoria, Giampaolo: "Gara persa per nostra responsabilità"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il ko contro la Lazio: “Dispiace per questo risultato, ci mette rabbia il primo tempo assolutamente non all’altezza. Non si può subire gol per un passaggio errato, probabilmente non c’era la condizione mentale giusta. Quando giochi certe gare non puoi sbagliare nulla. Mi fa arrabbiare questa prestazione, la Lazio era calata vistosamente. Se fossimo rimasti in undici non so come sarebbe finita la gara. Abbiamo da recriminare ma su noi stessi, dobbiamo fare mea culpa. Le voci societarie? Sono alibi. Per buona parte del campionato siamo stati in zona Europa League, dobbiamo crescere e fare quel salto in più, non possiamo fare partite com’è successo oggi. Questa partita l’abbiamo persa per una nostra responsabilità, il secondo tempo ha certificato che la squadra poteva fare molto meglio, era una gara alla portata. Certe partite fanno la differenza, non è una cosa normale fare certe prestazioni”.