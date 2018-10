Sampdoria, Giampaolo: "In Serie A devi essere sempre competitivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha dichiarato: "Devi essere competitivo sempre in Serie A: sia sul piano tecnico che soprattutto mentale. Oggi c'è grande equilibrio nel nostro campionato, i risultati di ieri lo evidenziano. Si sono minimizzate le differenze tra grandi e presunte piccole, e questo lo dico per il grande pubblico. Perché io non credo nelle piccole e nelle grandi squadre, ma io divido i team in chi gioca un buon calcio e chi no".