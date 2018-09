Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato in esclusiva all'Official Media blucerchiato in vista della gara contro il Frosinone: "Sarà il loro esordio in casa, ma non temo problematiche ambientali. Sarà difficile, come tutte le gare in A, ma non cambierà il nostro atteggiamento: la squadra si è allenata bene, il sentiment0 è positivo, andremo a Frosinone con una mentalità propositiva, cercando di vincere. Anche dopo una vittoria può capitare di cambiare; per défaillance, infortuni o per le caratteristiche dell’avversario. Cambieremo per causa di forza maggiore: dovrò fare a meno di Saponara e non soltanto. Abbiamo anche qualche altro problema fisico. Praet? Non è convocato, ma conto di averlo dall’inizio della settimana prossima. Ruoteremo in queste settimane per avere sempre risorse fresche".