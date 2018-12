Sampdoria, Giampaolo: "Orgoglioso delle 100 presenze in blucerchiato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, è stato intervistato da Il Secolo XIX: "Sono orgoglioso di raggiungere 100 presenze con la Sampdoria, è un bel traguardo per me che al massimo mi sono fermato due anni nell'Ascoli. Non mi sono mai sentito in bilico, ci sono state delle difficoltà che fanno parte del gioco ma non ho mai pensato che mi dovessi giocare quella partita da "dentro o fuori". Giampaolo il talebano? Ci scherzo sopra, mi sto facendo crescere la barba. È una domanda che va rivolta ai calciatori, che conoscono percorso e modo di lavorare. Il mio rapporto con Genova? Ci sto bene, mi piace anche se la conosco poco. Se vado in centro mi perdo. So che non è una bella cosa, ma il lavoro mi assorbe completamente".