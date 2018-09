Sampdoria, Giampaolo: "Quagliarella importante per il calcio italiano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky: "Quagliarella è il giocatore più rappresentativo della Sampdoria, è un giocatore davvero importante per il panorama calcistico italiano sia per il suo passato che per il suo presente. L'allenatore ogni giorno giudica il lavoro dei suoi giocatori e con le scelte deve ribadire la propria autorevolezza".