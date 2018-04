Sampdoria, Giampaolo: "Risultato bugiardo, Lazio con una marcia in più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ai microfoni di Rai Due dopo la sonora sconfitta contro la Lazio. "Facciamo la corsa su noi stessi, sapevamo che era una partita difficile. C'è ancora lotta, mi dispiace aver subito quattro gol che a mio avviso sono troppi. Il risultato è bugiardo ma la Lazio ha una marcia in più, abbiamo provato a far punti ma ci sono le differenze. Lo score delle partite in casa è stato sicuramente migliore e siamo a tre punti dal Milan, la cosa importante è rimanere lì con la possibilità di raggiungere un obiettivo straordinario. L'esclusione di Quagliarella? Nelle ultime quattro dovrà essere il giocatore determinate, oggi non era la partita di Fabio che dovrà essere brillante nelle prossime".