Sampdoria, Giampaolo: "Saponara disponibile e convocato per domani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato anche della situazione legata a Riccardo Saponara: "Sarà disponibile, si è allenato con noi e torna tra i convocati. Avrò scelte più difficili d'ora in avanti, perché ho tante scelte: può giocare chiunque in tutti i ruoli. Chi non gioca sta crescendo".