Sampdoria, i numeri dopo 10 turni: difficilissimo segnare ai blucerchiati

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria spicca per efficienza difensiva nella Serie A 2018/19 dopo i primi dieci turni di campionato: a livello individuale però i blucerchiati si fanno rispettare anche nella fase dell'offesa, vedi i cinque assist di Quagliarella (terzo in classifica generale) e le sei rete di Defrel. Tornando alla difesa, in termini di gol subiti la Samp risulta seconda (ma era prima fino a pochi giorni fa) e pur correndo relativamente "poco", penultima nella graduatoria della Serie A, la formazione di Giampaolo mette a frutto splendidamente i rinforzi del mercato estivo condotto da Sabatini dopo numerose cessioni pesanti. Con 26 cartellini, la squadra genovese mostra comunque anche una bella dose di grinta.

I numeri della Sampdoria :

Gol fatti (decima in Serie A): 14

Gol subiti (seconda in Serie A): 7

Miglior marcatore (sesto in Serie A): Gregoire Defrel, 6 gol

Miglior assist-man (terzo in Serie A): Fabio Quagliarella, 5 assist

Chilometri percorsi (diciannovesima in Serie A): 105597

Numero di tiri (diciassettesima in Serie A): 81

Parate (undicesima in Serie A): 30

Numero legni colpiti (quinta in Serie A): 4

Numero legni subiti (seconda in Serie A): 7

Percentuale possesso palla (ottava in Serie A): 52.4%

Precisione passaggi (ottava in Serie A): 82.7%

Disciplina (terza in Serie A): 26 cartellini