Sampdoria, i tifosi contro Ferrero: "Con noi ha chiuso"

La protesta è in arrivo il 12 giugno, nel frattempo la tifoseria della Sampdoria, o meglio una buona parte di essa, prende posizione contro il presidente Massimo Ferrero. Con un comunicato molto duro: "Vogliamo esprimere con un gesto concreto la nostra posizione essendo fisicamente presenti in quanto non vogliamo demandare a altri mezzi l'espressione delle nostre idee. Dovremo essere tanti, tantissimi perché Il messaggio arrivi in maniera forte, chiara ed inequivocabile: Massimo Ferrero con noi hai chiuso".