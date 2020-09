Sampdoria, il punto su Ramirez: con Atalanta e Lazio ferme, rimane sullo sfondo il Torino

SampdoriaNews.net fa il punto della situazione su Gaston Ramirez, disposto a valutare proposte di club italiani, specie se fossero qualificati in Champions. Non a caso infatti si leggono le opzioni Atalanta, tornata d'attualità a inizio mese ma sgonfiatasi dopo la convinzione che Ilicic non mancherà così tanto a lungo dai campi, e quella della Lazio, seppure i bianco-celesti non abbiano ancora fatto pervenire offerte. Rimane sullo sfondo la destinazione Torino: non è in primo piano ma gli scenari di mercato, e la stima di Giampaolo nei suoi confronti, potrebbero cambiare le carte in tavola.