Sampdoria, il saluto di Fernandes: "Genova è blucerchiata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bruno Fernandes è ufficialmente un giocatore dello Sporting Lisbona. Il centrocampista portoghese ha affidato al social network Facebook i suoi saluti al popolo della Sampdoria, che lascia dopo un anno molto positivo: "Ho scelto qualche foto, le più belle e significative, per salutare chi in questa stagione mi ha fatto sentire a casa. Ho trascorso un solo anno alla Sampdoria ma ho ben presto capito l'importanza di cosa significhi vestire questa maglia. Una maglia unica, che non dimenticherò mai. Saluto e ringrazio la società per la fiducia. Saluto mister, staff e compagni, insieme abbiamo passato momenti belli ed esaltanti. Saluto e ringrazio i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Non dimenticherò mai la città di Genova ne i tifosi blucerchiati. Da oggi comincia un altro, nuovo capitolo della mia carriera ma non posso che augurare il meglio a tutto l'ambiente blucerchiato.Vado via da Genova e dall'Italia con un ricordo è una certezza: Genova è solo blucerchiata"