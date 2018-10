Sampdoria, il Tottenham pronto a farsi avanti per Andersen

“Fin qui ho cercato di sfruttare al meglio le occasioni che mi ha concesso il mister. Ma mi dispiace che i gol realizzati non abbiano portato ad un risultato positivo, perché ciò che conta è l’obiettivo di squadra”. Così a TuttoMercatoWeb l’attaccante della SPAL, Alberto Paloschi....

Afro Napoli, Astarita fuori rosa: "Ma non sposo politica di Salvini"

Mattarella: 'Vivai non siano ambiti futuri guadagni'

Il padre di Kompany fa la storia in Belgio: è il primo sindaco di colore

Di Gennaro: "Da anni non si vedeva un'Italia così"

De Canio: "Italia, bel segnale per il futuro. Biraghi un esempio"

Graziani: "Mancini, non capisco le scelte in attacco"

Nations League, Inghilterra corsara in Spagna. Dzeko trascina la Bosnia

Italia, Mancini: "Emozionato per l'incontro con il Presidente Mattarella"

Barcellona, Koeman sponsorizza De Ligt: "Sa difendere meglio di me"

Napoli, seduta pomeridiana: per Koulibaly lavoro in palestra

Foschi: "Col crac del Cesena è morta una parte di me"

Il Tottenham resta vigile sulle tracce di Joachim Andersen , difensore classe '96 della Sampdoria. Secondo fonti inglesi, in particolare, gli Spurs , già attivi nel mercato estivo, sarebbero pronti a muoversi già a gennaio per il gioiello blucerchiato.

