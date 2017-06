Sampdoria, in arrivo Murru dal Cagliari. Cigarini e Regini in Sardegna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto rivelato da Sky Sport la Sampdoria avrebbe trovato l'accordo con il Cagliari per il trasferimento in Liguria del terzino Nicola Murru. Ai sardi, che chiedevano 10-12 milioni per il cartellino del classe '94, andranno 6-7 milioni di euro e i cartellini di Luca Cigarini e Vasco Regini.