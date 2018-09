Sampdoria-Inter, formazioni ufficiali: out De Vrij e Caprari: Vecino dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Qualche cambio per Luciano Spalletti nel suo undici titolare di Marassi, con il tecnico che ha scelto Vecino per affiancare Brozovic in mediana. Confermato Icardi in attacco, alle sue spalle Candreva, Nainggolan e Politano. Turno di riposo per De Vrij. Dall'altra parte non c'è Caprari, sarà Ramirez ad agire dietro al tandem Quagliarella-Defrel. Queste le formazioni ufficiali della gara tra Sampdoria e Inter che inizierà alle 20.30.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Politano; Icardi.