© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Minuto numero 78 di Sampdoria-Juventus. Giampaolo richiama in panchina il capocannoniere della serie A Fabio Quagliarella per prendere la meritata standing ovation. Tutto il pubblico di Marassi in piedi per applaudire l'eterno bomber. Anche la panchina della Juventus si alza per tributare uno degli attaccanti più forti del campionato italiano.