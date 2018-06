Sampdoria, Kownacki: "Ho raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissato"

Fonte: SampdoriaNews.net

Dawid Kownacki, attaccante della Sampdoria e della Nazionale polacca, ha parlato a Sport.tvn24 della stagione appena trascorsa e del prossimo futuro: "Trovarsi tra i 23 convocati che parteciperanno ai Mondiali è una grande soddisfazione. Sono felice di ritrovarmi in questo gruppo; sono riuscito a raggiungere l'obiettivo che mi ero prefissato. Ma adesso non devo mollare. Sto lavorando ulteriormente per poter dare il mio contributo ai miei compagni nella speranza di poter passare il girone".