Sampdoria, l'Arsenal pronto a pagare la clausola di Torreira

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito da Sky Sport l'Arsenal sarebbe pronto ad accontentare la Sampdoria pagando la clausola del centrocampista Lucas Torreira, classe '96. Il calciatore uruguayano piace molto al Napoli che da tempo ha contatti con i blucerchiati per portarlo alla corte di Ancelotti come sostituto di Jorginho. L'inserimento dei Gunners potrebbero però rappresentare un problema in più per i partenopei che a quel punto dovrebbero pareggiare l'offerta e sperare che il calciatore scelga di continuare in Italia e non venga sedotto dalle sirene della Premier League.