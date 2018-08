Sampdoria, la proprietà dell'Al-Ittihad interessata al club

Il Corriere di Torino dopo la Roma: "Per Mazzarri incubo squalifica"

La Nuova Ferrara sulla SPAL: "Primi passi per un anno top"

Il Secolo XIX: "Il Grifone torna verde". Tanti giovani per Balla

Napoli-Milan, niente biglietti omaggio per i consiglieri comunali: è polemica

Il Corriere dello Sport sui nerazzurri: "Questa Inter non è pazza"

Barcellona, Sport in prima pagina: "Pericolo Rakitic!"

La proprietà dell'Al-Ittihād sarebbe interessata all'acquisizione della Sampdoria , stando a quanto riferisce il portale Lettera43 : Massimo Ferrero potrebbe decidere di vendere il club per porre rimedio a qualche problema finanziario e le ultime indiscrezioni portano a Ibrahim Al-Balawi, presidente proprio del club arabo. Proprio il club che qualche settimana fa ha annunciato l'assunzione, come consulente, di Walter Sabatini.

