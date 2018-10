Sampdoria, obbligo di riscatto: Giampaolo vuole ritrovare Jankto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Secolo XIX oggi in edicola fa il punto sul centrocampo della Sampdoria e spiega che l'unico rincalzo di lusso che sta trovando poco spazio è adesso Jakub Jankto. Reduce dal trionfo in nations League dove non ha però praticamente giocato, ha ritrovato il sorriso in Nazionale mentre in blucerchiato non è riuscito a imporsi. Marco Giampaolo crede in lui e insieme alla società non vuole disperdere l'investimento in prestito con obbligo di riscatto dall'Udinese fissato a 15 milioni di euro fatto per prenderlo in estate.