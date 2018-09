Sampdoria, Osti: "Speriamo Sabatini possa tornare presto"

Il conto dei corner dice Frosinone, ma è la Sampdoria a chiudere in vantaggio il primo tempo del posticipo al Benito Stirpe: 1-0 per i blucerchiati, a segno il solito e immenso Fabio Quagliarella poco dopo il decimo di gioco, su errore difensivo dei ciociari e assist di Barreto. Grande...

Frosinone-Samp, 0-1 al 45'. I ciociari reagiscono ma per ora decide Quaglia

Frosinone-Sampdoria 0-1, subito in gol Quagliarella. Errore di Brighenti

A pochi minuti dall'inizio del match con il Frosinone, il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha voluto fare il proprio augurio a Walter Sabatini per le difficili condizioni di salute del dirigente blucerchiato: "Siamo vicinissimi alla famiglia in questi momenti complicati. Monitoriamo la situazione e aspettiamo buone notizie. Speriamo che possa tornare il primo possibile", ha detto ai microfoni di Dazn.

