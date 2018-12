Sampdoria-Parma, le formazioni ufficiali: Sala e Biabiany titolari

Biabiany

Da un lato Sala, dall'altro Biabiany. Queste le novità negli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Parma, match valido per la sedicesima giornata di Serie A che prenderà il via, al "Ferraris", alle ore 15. L'allenatore blucerchiato Giampaolo opera un cambio obbligato dopo la rimonta con la Lazio: in difesa Sala sostituisce sull'out di destra lo squalificato Bereszynski. In avanti, invece, ancora una chance dal primo minuto per Caprari accanto al totem Quagliarella, con Defrel pronto a entrare a gara in corso. Anche il tecnico crociato D'Aversa conferma 10/11 rispetto al pari col ChievoVerona: nel trio d'attacco, accanto a Siligardi e Inglese, il nome nuovo è quello di Biabiany a rilevare Di Gaudio. Per il resto canonico 4-3-3 con Rigoni che viene confermato in mediana, superando nel ballottaggio Stulac, insime agli inamovibili Scozzarella e Barillà. In panchina anche Frattali allenatosi a parte in settimana.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella.

A disposizione: Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Tavares, Ferrari, Defrel, Rolando, Kownacki.

Allenatore: Giampaolo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, B.Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Biabiany.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Stulac, Ceravolo, Ciciretti, Gobbi, Di Gaudio, Gazzola, Dezi, Sprocati.

Allenatore: D'Aversa.