"Sono felice per il rinnovo. La Sampdoria è casa mia ormai, sento la fiducia della società e dei tifosi. Ringrazio tutti". Lo ha fatto con un gol al Bologna il suo ringraziamento, Dennis Praet che poi ha aggiunto: "Sono molto contento di aver segnato, ma soprattutto per la vittoria, molto importante per noi. Non sarà facile qualificarsi per l’Europa, ma dobbiamo migliorare per arrivare lì, la strada è quella. Con la SPAL non sarà semplice, la finale è difficile da raggiungere ma vogliamo andare avanti il più possibile".