© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Quagliarella resta l'anima non che il capocannoniere della Sampdoria in questa prima parte di stagione. Un attaccante che ha saputo allungarsi la carriera con la cura del fisico e con la voglia di giocare che lo contraddistingue da sempre. In estate ha detto no ad offerte triennali arrivate da parte di Udinese e Parma, non che la proposta allettante di essere il vice Icardi all'Inter, per gratitudine ma anche perché vuole essere titolare di settimana in settimana per macinare sempre nuovi record. Con il club il feeling è totale, tanto che si parla di rinnovo ormai da settimane: un discorso ben avviato che presto potrebbe portare alla fumata bianca. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.