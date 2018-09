Sampdoria, Quagliarella: "Voglio continuare a segnare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria con il Frosinone, l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha parlato ai microfoni di Samp TV: "Siamo entrati in campo con l'approccio giusto, siamo stati bravi per tutta la partita. Abbiamo sofferto e tenuto botta, poi la qualità della squadra è venuta fuori. Fare il 50° gol con la maglia della Sampdoria è una bella soddisfazione, non voglio fermarmi: mercoledì ci aspetta un'altra battaglia, voglio incrementare il mio bottino gara dopo gara.Saranno settimane durissime contro avversari molto forti. Rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno, vogliamo giocare rispettando i nostri principi".