Sampdoria, Rafael: "Stasera serata molto speciale per me"

© foto di Federico De Luca

Stasera Rafael Cabral incontrerà il Napoli, la squadra che l'ha portato e lanciato in Italia, stavolta però da avversario. Il portiere brasiliano ha postato via Instagram il seguente messaggio: "Domenica sarà una serata molto speciale per me, ritroverò una squadra che sarà per sempre nel mio cuore Napoli, dove ho vissuto momenti eccezionali. Ora indosso la maglia della Sampdoria che dal primo giorno mi hanno accolto in una maniera inspiegabile, una società piena di gente per bene, mi sembra essere qua da anni, sono veramente felice! Gloria a Gesù sempre".