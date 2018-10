Sampdoria, Ramirez: "La concorrenza aiuta, il mister crede in me"

Fonte: sampdoria.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale blucerchiato dopo il pareggio con il Sassuolo nel posticipo di serie A: "

Peccato non avere preso i tre punti. Il Sassuolo è una squadra forte, che gioca un bel calcio. Abbiamo fatto la partita come l’avevamo preparata. Una grande gara a livello di interpretazione. L’anno scorso magari ci saremmo spinti avanti e avremmo perso. Per quanto mi riguarda, mi sono sentito bene, senza fastidi. Fisicamente sto meglio. La concorrenza? Aiuta, anche perché la fiducia non manca: è da quando sono arrivato qui che il mister conferma di credere in me. Ora riposiamo, poi pensiamo al Milan".