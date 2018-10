© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si torna al lavoro, all’orizzonte c’è il Sassuolo. Per la ripresa pomeridiana degli allenamenti al “Mugnaini” di Bogliasco Marco Giampaolo ha ritrovato quattro dei dodici nazionali: Emil Audero, Gianluca Caprari, Lorenzo Tonelli e Ronaldo Vieira. L’Under 21 e l’Under 20 hanno svolto lavoro di scarico mentre i due azzurri hanno invece partecipato alla regolare seduta tecnico-atletica con partitelle a sfondo tattico organizzata dallo staff. Aggregati anche sei Primavera: Mohamed Balouli, Leonardo Benedetti, Yassin Ejjaki, Simone Giordano, Daouda Peeters e Matteo Raspa. Personalizzato per Gabriele Rolando, riposo per Vasco Regini. Domani, mercoledì, la squadra replicherà al pomeriggio.