Sampdoria, riflessioni su Viviano. Piace Semper della Dinamo

© foto di Federico Gaetano

In casa Sampdoria, spiega Tuttosport, si stanno facendo delle valutazioni sul futuro di Emiliano Viviano. Il portiere quest'anno non ha convinto fino in fondo e per il quotidiano i blucerchiati stanno valutando il nome di Adrian Semper, classe '98 della Dinamo Zagabria. Intanto i dirigenti hanno avviato i contatti col Benevento per il riscatto di Belec.