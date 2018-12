Fonte: sampdoria.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Saponara, dopo lo spettacolare gol che ha permesso alla Samp di pareggiare all'ultimo secondo contro la Lazio, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei blucerchiati: "È la gioia più grande da quando sono qua. Ho visto che Kownacki saliva su, ci ho creduto, ma non credevo entrasse. L'esultanza? Non mi era mai successo ma è stato naturale togliermi la maglia. Ne è valsa la pena. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ troppo, ma non abbiamo mai mollato. Perdere sarebbe stato un peccato, e se giochiamo come sappiamo non partiamo mai battuti. Mai".