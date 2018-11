Sampdoria, scocca l'ora di Jankto: il derby per il riscatto

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quando un gol vale più di mille dichiarazioni. Jakub Jankto, giovedì scorso, ha deciso l'amichevole fra la sua Repubblica Ceca e la Polonia dei compagni in blucerchiato Bereszynski e Linetty. Il centrocampista arrivato all'ombra della Lanterna dall'Udinese nell'ultimo mercato ha infatti trovato poco spazio in questa prima parte di campionato finendo relegato sempre in panchina da mister Marco Giampaolo. La rete messa a segno a Danzica è suonata come una liberazione. “Avevo bisogno di provare un po’ di tensione, di emozioni” ha detto il centrocampista che alla Samp non sta trovando lo spazio sperato. Dopo gli ottanta minuti in campo ad Udine contro la sua ex squadra, prestazione non esaltante, ha collezionato tre panchine consecutive contro Napoli, Frosinone e Fiorentina per poi essere schierato dal 58' contro l'Inter, dall'80' a Cagliari e dall'83' contro la Spal. Dopo di che sono arrivate altre quattro gare, contro Atalanta, Sassuolo, Milan e Torino, dove Jankto ha visto da bordocampo per poi giocare l'intero secondo tempo contro la Roma all'Olimpico per un totale di 162 minuti in campionato. In Coppa Italia invece c'è da registrare una presenza, con gol partita, contro la Viterbese lo scorso 12 agosto.

BARRETO KO, LINETTY SQUALIFICATO - L'occasione può proporsi domenica prossima nella partita delle partite a Genova. Il prossimo 25 novembre a Marassi andrà infatti in scena il 117° derby della Lanterna con un Marco Giampaolo che fa la conta degli indisponibili in mezzo al campo. Barreto è ancora ai box mentre Linetty, diffidato e ammonito a Roma, è entrato in squalifica. Entrambi non ci saranno con il centrocampista ceco che potrebbe essere schierato per la seconda volta in stagione dal primo minuto. La buona prestazione di Ronaldo Vieira due domeniche fa potrebbe aprire un ballottaggio ma è difficile che il centrocampista inglese, sostituto di Ekdal, possa traslare sul ruolo di mediana. Intanto la squadra riprenderà oggi gli allenamenti con il tecnico di Bellinzona che inizierà ad effettuare le prove per un match che non sarà come gli altri. Più di una possibilità per Jakub Jankto. Per riscattare un inizio di stagione davvero negativo.