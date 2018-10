Sampdoria, sorrisi e delusioni per i nazionali di Giampaolo

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gioie e dolori hanno accompagnato, e stanno accompagnando tutt'ora, la pausa per le Nazionali. Sorprese e conferme sono all'ordine del giorno in un torneo davvero imprevedibile come la Nations League. Tanti i giocatori della Sampdoria che non sono a disposizione di Marco Giampaolo e che torneranno a Bogliasco nei prossimi giorni perchè impegnati con le rispettive rappresentative. La colonia polacca non tornerà in blucerchiato con il sorriso sulle labbra. La Nazionale di Brzeczek ha perso sia contro il Portogallo sia contro l'Italia ed è retrocessa in Lega B. Fiato sospeso per le condizioni di Bereszynski che contro i lusitani ha dovuto lasciare il campo per un colpo alla testa, ma il terzino ha giocato nuovamente titolare contro gli azzurri così come Linetty. Non hanno collezionato minuti invece Lorenzo Tonelli e Gianluca Caprari con la Nazionale italiana. Il ct Mancini ha lasciato in panchina il difensore e in tribuna l'attaccante nell'amichevole pareggiata contro l'Ucraina al “Ferraris” mentre non ha schierato in lista nessuno dei due per la gara di Chorzow. Una vittoria e un pareggio per Ronaldo Vieira nel torneo “8 nazioni”. Il centrocampista è entrato in campo dalla panchina nel 2-1 con cui l'Inghilterra Under 20 ha battuto gli azzurrini mentre nell'1-1 contro la Repubblica Ceca ha giocato dal primo minuto. Una partita su due anche per Emil Audero che contro il Belgio, sconfitta per 1-0, ha lasciato spazio a Scuffet, per poi scendere in campo a Vicenza contro la Tunisia.

SETTE NAZIONALI BLUCERCHIATI IMPEGNATI OGGI - Saranno sette gli assenti quest'oggi alla ripresa dei lavori al “Gloriano Mugnaini”. La Danimarca Under 21 di Joachim Andersen affronterà la Faer Oer nelle qualificazioni a Euro 2019 dopo il pareggio per 1-1 contro la Polonia di Dawid Kownacki, in gol dal dischetto. Il giovane attaccante della Samp invece se la vedrà contro la Georgia. Potrebbe essere la partita del debutto fra i grandi per il belga Dennis Praet. Il numero 10 blucerchiato, dopo aver visto dalla panchina i suoi compagni battere 2-1 la Svizzera in Nations League, spera in una chance dal primo minuto questa sera contro l'Islanda. Ritorno in Nazionale anche per il neo papà Albin Ekdal, in permesso nello 0-0 contro la Russia, contro la Repubblica Ceca mentre Jakub Jankto, in campo solo una manciata di minuti nel successo contro la Slovacchia, cerca spazio contro l'Ucraina. Impegno contro Cipro invece per la Slovenia di Vid Belec dopo la sconfitta di misura contro la Norvegia di sabato scorso.