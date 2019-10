Sampdoria, stasera incontro con Ranieri: l'ex Roma ora è il favorito

© foto di Insidefoto/Image Sport

Continua la ricerca di un erede per Di Francesco da parte della Sampdoria: oggi a Roma ci sono il presidente Massimo Ferrero, il vicepresidente Romei, il direttore sportivo Osti e il responsabile dello scouting Pecini. Evidentemente l'intenzione di puntare forte su Claudio Ranieri, in attesa di una chiamata dopo la fine della seconda avventura sulla panchina della Roma: il gruppo incontrerà in serata l'eroe del titolo inglese del Leicester, divenuto al momento il profilo preferito, stando alle ultime raccolte dalla redazione di Sky.