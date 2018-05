Sampdoria, Torreira: "Ho lavorato duro in Italia per andare al Mondiale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, ha parlato a Ovacion: "Sappiamo di avere una squadra molto importante e vogliamo essere competitivi. I Mondiali rappresentano un sogno per me; nelle due stagioni alla Sampdoria ho lavorato duramente per entrare nella lista dei convocati e ora che sono qui, sono eccitato e impaziente di arrivare al campo di allenamento per poter incontrare i miei connazionali e allenarmi. Voglio lavorare duramente per andare in Russia". A riportarlo è Sampdorianews.net.